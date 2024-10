Il Legnano calcio al Mari. Ritorno ancora da definire: l’esordio potrebbe slittare (Di martedì 29 ottobre 2024) Legnano calcio, potrebbe slittare ancora l’esordio allo stadio. Il Comune pubblicherà a breve l’aggiudicazione dello stadio Giovanni Mari. Sarà poi il gestore a valutare se ci sono le condizioni per giocare, sempre che ci sia l’accordo fra le società. Il gestore e unico partecipante al bando è l’Academy Legnano del presidente Costantino. Al momento non si conoscono le condizioni del manto erboso, ma è probabile che non si possa tornare nel breve a giocare una partita ufficiale prima che non si provveda a una manutenzione straordinaria. Quindi si allontana la possibilità che il Legnano calcio, sempre che si trovi la quadra col nuovo gestore, possa giocare la prossima gara interna contro il Meda, in programma domenica prossima, nello stadio. Possibile invece che possa iniziare a giocare nel Mari da domenica 24 novembre nella gara contro la Caronnese. Ilgiorno.it - Il Legnano calcio al Mari. Ritorno ancora da definire: l’esordio potrebbe slittare Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024)allo stadio. Il Comune pubblicherà a breve l’aggiudicazione dello stadio Giovanni. Sarà poi il gestore a valutare se ci sono le condizioni per giocare, sempre che ci sia l’accordo fra le società. Il gestore e unico partecipante al bando è l’Academydel presidente Costantino. Al momento non si conoscono le condizioni del manto erboso, ma è probabile che non si possa tornare nel breve a giocare una partita ufficiale prima che non si provveda a una manutenzione straordinaria. Quindi si allontana la possibilità che il, sempre che si trovi la quadra col nuovo gestore, possa giocare la prossima gara interna contro il Meda, in programma domenica prossima, nello stadio. Possibile invece che possa iniziare a giocare nelda domenica 24 novembre nella gara contro la Caronnese.

