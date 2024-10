Oasport.it - Hockey ghiaccio, Asiago cala il poker a Graz nella serata di ICE League

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tre match in programmadi ICE2024-2025 cn una squadra italiana impegnata., infatti, ha centrato un importante successo in casa controcon il punteggio di 4-0.99ERS 4-0 Vantaggio dei giallorossi nel secondo periodo con la rete di Kaspick dopo 24:12, quindi raddoppio immediato di Saracino al 25:13.non si ferma e centra subito il 3-0 con Moncada al 31:37, quindi arriva anche ilcon Porcoal 41:16. Negli altri incontri Fehervar è passato in casa dell’Olimpia Lubiana per 2-1, mentre Klagenfurt ha espugnato ildi Vienna per 5-3.