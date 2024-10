Grande Fratello, Javier confessa dopo la puntata: “Vi svelo cosa mi ha detto Shaila su Lorenzo e le altre" (Di martedì 29 ottobre 2024) Durante la notte, subito dopo la decima puntata del reality show, il pallavolista argentino ha voluto svelare tutte le cattiverie che Shaila aveva detto sugli altri coinquilini. Javier Martinez è ormai senza freni: dopo aver capito di essere stato preso in giro da Shaila Gatta in queste settimane, il concorrente del Grande Fratello ha deciso di rivelare tutto ciò che l'ex velina gli aveva confidato sotto le coperte, dalle supposizioni sull'identità sessuale di Lorenzo Spolverato agli insulti verso Mariavittoria e Amanda. Le rivelazioni notturne di Javier "Ho sempre cercato di tutelarla, anche quando diceva che non ci eravamo baciati, mentre invece mi baciava tutte le notti," ha esordito il pallavolista, come riportato da Biccy. "Poi ha parlato di molti altri qui in casa, ma anche di Lorenzo. Movieplayer.it - Grande Fratello, Javier confessa dopo la puntata: “Vi svelo cosa mi ha detto Shaila su Lorenzo e le altre" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Durante la notte, subitola decimadel reality show, il pallavolista argentino ha voluto svelare tutte le cattiverie cheavevasugli altri coinquilini.Martinez è ormai senza freni:aver capito di essere stato preso in giro daGatta in queste settimane, il concorrente delha deciso di rivelare tutto ciò che l'ex velina gli aveva confidato sotto le coperte, dalle supposizioni sull'identità sessuale diSpolverato agli insulti verso Mariavittoria e Amanda. Le rivelazioni notturne di"Ho sempre cercato di tutelarla, anche quando diceva che non ci eravamo baciati, mentre invece mi baciava tutte le notti," ha esordito il pallavolista, come riportato da Biccy. "Poi ha parlato di molti altri qui in casa, ma anche di

