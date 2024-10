Gotti su Lecce Verona: «Vittoria importante. Ora serve ripartire, e su Dorgu…» (Di martedì 29 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore Gotti dopo quella che è stata la PARTITA di SERIE A Lecce Verona. Ecco le parole In conferenza stampa, ecco le parole dell’allenatore Gotti dopo quella che è stata Lecce Verona di Serie A. Le dichiarazioni LE PAROLE – «Il morale è molto importante. Le sconfitte sono dipese anche da un calendario Calcionews24.com - Gotti su Lecce Verona: «Vittoria importante. Ora serve ripartire, e su Dorgu…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatoredopo quella che è stata la PARTITA di SERIE A. Ecco le parole In conferenza stampa, ecco le parole dell’allenatoredopo quella che è statadi Serie A. Le dichiarazioni LE PAROLE – «Il morale è molto. Le sconfitte sono dipese anche da un calendario

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Qui Lecce, Gotti: "Abbiamo reso inoffensivo il Verona. Vittoria importantissima"; Lecce, Gotti: "Godiamoci questa vittoria. Su Dorgu..."; Gotti: “C’era paura, ma servivano i punti. Abbiamo messo saggezza”; Lecce, Gotti: “Vittoria fondamentale per il morale, contento per la solidità”; Dorgu manda in estasi il Lecce, fa tutto lui, segna, si procura l’espulsione: e manda al tappeto il Verona; Lecce ritrova la vittoria: 1-0 al Verona. Veneti terminano in 9; Leggi >>>

Qui Lecce, Gotti: “Abbiamo reso inoffensivo il Verona. Vittoria importantissima”

(calciohellas.it)

Il tecnico giallorosso Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Verona: le sue dichiarazioni ...

Lecce, Gotti: "Dorgu è sotto gli occhi di tutti"

(calciomercato.com)

L`allenatore del Lecce, Luca Gotti ha dichiarato dopo la vittoria per 1-0 nel turno infrasettimanale di campionato in Serie A contro il Verona: `Le sconfitte precedenti.

LECCE - Gotti: "Vittoria importante, abbiamo concesso davvero poco agli avversari"

(napolimagazine.com)

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN; dopo la vittoria contro l'Hellas Verona: “Le sconfitte sono arrivate a causa di un calendario difficile. La vittoria di ogg ...

Lecce, Gotti: “Vittoria fondamentale per il morale, contento per la solidità”

(tuttocalciopuglia.com)

Mister Gotti si presenta in sala stampa per commentare la vittoria contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni: Quanto è importante per il morale: “C’è l’aspetto ...