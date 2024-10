Ecuador, si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone (Di martedì 29 ottobre 2024) Un grave incidente è avvenuto nella notte di domenica 27 ottobre in Ecuador, precisamente alla fiera itinerante di La Aurora, nel cantone di Daule. Durante l’evento, uno degli impianti di intrattenimento si è staccato improvvisamente, espellendo due vagoni e causando il ferimento di dieci persone, con sei di esse in gravi condizioni a causa delle ferite subite.Leggi anche: Neonata trovata morta nel locale dormitorio di un night club, arrestata la madre I testimoni hanno vissuto attimi di panico totale. L’episodio è stato innescato da un’interruzione del servizio elettrico. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha chiarito che uno dei bracci della giostra ha ceduto inaspettatamente, facendo precipitare i passeggeri. Thesocialpost.it - Ecuador, si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un grave incidente è avvenuto nella notte di domenica 27 ottobre in, precisamente alla fiera itinerante di La Aurora, nel cantone di Daule. Durante l’evento, uno degli impianti di intrattenimento si èto improvvisamente, espellendo due vagoni e causando il ferimento di dieci, con sei di esse in gravi condizioni a causa dellesubite.Leggi anche: Neonata trovata morta nel locale dormitorio di un night club, arrestata la madre I testimoni hanno vissuto attimi di panico totale. L’episodio è stato innescato da un’interruzione del servizio elettrico. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha chiarito che uno dei bracci dellaha ceduto inaspettatamente, facendo precipitare i passeggeri.

Si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador

L’incidente è avvenuto a causa di un’interruzione dell’elettricità. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha spiegato che uno dei bracci della giostra si è staccato ...

