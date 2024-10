Ilgiorno.it - Ecco le nuove regole. Ecobonus al 50 per cento solo sulla prima casa

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Cambiano i bonus, con alcune conferme, alcuni tagli e qualche addio. Il testo della manovra ridisegna il quadro delle agevolazioni fiscali, dal superbonus in giù, sollevando da subito le critiche dei proprietari riuniti nella Confedilizia. L’associazione guarda al futuro con l’applicazione della direttiva “case green“ e respinge sin da ora l’idea di qualsiasi obbligo di intervento a spese dei proprietari. La legge di bilancio ridefinisce anzitutto l’, l’agevolazione fiscale attraverso detrazione Irpef o Ires dal 50 al 65%, che raggiungeva l’85% per alcuni interventi nei condomini. Dal 2025 scenderà al 50% per la, al 36% per gli altri immobili. Nel 2026 e 2027 le aliquote diminuiranno ulteriormente al 36% per lae al 30% per le altre. Le aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati.