La nota piattaforma incentrata principalmente sugli anime ha esteso la sua partnership con Prime Video Italia Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, e Prime Video hanno annunciato oggi l'espansione del servizio di abbonamento a Crunchyroll sulla piattaforma streaming Prime Video Italia. I clienti Prime possono ora tuffarsi nella loro prossima avventura con due abbonamenti a Crunchyroll: Fan o Mega Fan. Entrambe le opzioni consentono ai fan di guardare in streaming il vasto catalogo di Crunchyroll e di vedere i nuovi episodi appena usciti in Giappone. Gli abbonamenti Fan partono da 4.99€, mentre gli abbonamenti Mega Fan, a soli 6,49€ al mese, offrono l'emozione aggiuntiva della visione offline e vantaggi extra

Crunchryoll anche su Prime Video - la fonte streaming degli anime disponibile con due opzioni di abbonamento

I fan degli anime conoscono bene la piattaforma Crunchyroll di Sony, specialista nel diffondere serie e film di animazione anche molto recenti. Da oggi il servizio è attivabile come canale di Prime Video, con due opzioni di abbonamento.

One Piece : l’anime arriva su Prime Video!

Cappello di Paglia ha una notizia importante da darvi: le prime 12 saghe di One Piece stanno per arrivare su Prime Video! Cone queste poche parole e con il video che trovate subito sotto, Amazon ha annunciato l’arrivo dell’anime di One Piece sulla ...

Crunchyroll, da oggi la piattaforma per gli amanti degli anime è disponibile su Prime Video: i prezzi

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, e Prime Video hanno annunciato oggi l'espansione del servizio di abbonamento a Crunchyroll sulla piattaforma streaming Prime Video It ...

Crunchyroll e Prime Video Italia: una nuova era per gli amanti degli anime

Crunchyroll espande la sua partnership con Prime Video Italia, offrendo due nuovi abbonamenti per accedere a un vasto catalogo di anime, arricchendo l'esperienza degli appassionati in Italia.

Prime Video: come vedere il canale Crunchyroll se amate gli anime in streaming

Oltre ai tanti film anime in arrivo al cinema in Italia, vi segnaliamo che gli amanti dell'animazione giapponese potranno abbuffarsi di titoli e contenuti targati Crunchyroll grazie alla piattaforma .

Crunchyroll ora disponibile su Prime Video in Italia

I clienti Prime Video in Italia possono ora accedere all'esperienza anime per eccellenza con due abbonamenti a Crunchyroll.