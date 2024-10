Cultweb.it - Come si assegna il Pallone d’Oro?

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilè il più importante premio che sia un calciatore e a una calciatrice. E quest’anno lo hanno vinto il centrocampista spagnolo del Manchester City, Rodri e la centrocampista del Barcellona, Aitana Bonmatí. Ma quali sono le regole per la proclamazione del migliore giocatore al mondo? Anzitutto, diciamo che il premio è stato istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football. Fino a poco tempo fa il periodo di riferimento era l’anno solare. Dal 2022 si prende in considerazione la stagione calcistica, in questo caso 2023-2024, in cui la Spagna ha vinto gli Europei maschili, il Real Madrid la Champions League maschile e il Barcellona quella femminile.