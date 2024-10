Sport.quotidiano.net - Brescia-Spezia 1-1: Di Serio si sblocca, però Verreth rimedia

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Finisce 1-1 al Rigamonti, così mantiene l'imbattibilità loche impatta a, andando in vantaggio con Dindo il pareggio nella ripresa con. D'Angelo compie di nuovo turnover in attacco, dentro Die Colak, mentre con Reca fuori per l'influenza, trovano spazio dall'inizio sia Vignali che Mateju. L'ottimo spunto di Candelari, con tunnel su Fogliata, dalla sinistra, ma il suo cross, da posizione favorevolissima vicino all'area piccola è a mezza strada, dunque preda della difesa. Sul cross dalla sinistra, bell'inserimento centrale di Colak in area, ma il suo colpo di testa è lontanissimo dallo specchio.