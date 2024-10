Borse di studio a tre studenti provenienti da contesti svantaggiati: al liceo Einstein si premia la meritocrazia (Di martedì 29 ottobre 2024) Tre Borse di studio destinate ad altrettanti giovani meritevoli del liceo scientifico e musicale A. Einstein di Rimini. È l’iniziativa promossa da Tangible Srl sb, azienda specializzata in Experience design e certificata B Corp con sede a Santarcangelo di Romagna, che mira a sostenere il percorso Riminitoday.it - Borse di studio a tre studenti provenienti da contesti svantaggiati: al liceo Einstein si premia la meritocrazia Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tredidestinate ad altrettanti giovani meritevoli delscientifico e musicale A.di Rimini. È l’iniziativa promossa da Tangible Srl sb, azienda specializzata in Experience design e certificata B Corp con sede a Santarcangelo di Romagna, che mira a sostenere il percorso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’azienda di design Tangible premia 3 studenti riminesi condiuniversitarie; Giornata di confronto edistudenti; In FCN nasce il Fondo Soluzione Spa e proponediin 3 istituto novaresi per conseguire la patente B;didell’Ordine consegnate ai futuri infermieri;distudenti provenienti da contesti svantaggiati: al liceo Einstein si premia la meritocrazia;diad uno studente su: “Tutti devono avere pari opportunità”. Così Francesco Billari, rettore della Bocconi; Leggi >>>

Giornata di confronto e borse di studio a tre studenti

(msn.com)

’Gli orizzonti della consapevolezza: una professione allo specchio’ è il tema scelto dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena per ...

Borse di studio fino a 1.500€ per diplomati 2023/2024. Domande entro il 15 novembre

(studenti.it)

Bando borse di studio 2023/2024: ecco chi può richiedere il contributo fino a 1.500 euro. Requisiti e come partecipare. Domande entro il 15 novembre ...

L’azienda di design Tangible premia 3 studenti riminesi con borse di studio universitarie

(altarimini.it)

Tre studenti del Liceo A. Einstein di Rimini premiati grazie all'impegno di Tangible verso l'equità nell'educazione ...

Missaglia: borse di studio a sostegno dei tre asili. L'appello ai fedeli del parroco

(casateonline.it)

Una borse di studio per gli alunni in difficoltà. Anche quest'anno don Carlo Pirotta, parroco della Comunità Maria ...