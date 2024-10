Oasport.it - ATP Finals 2024: chi deve temere Djokovic per la qualificazione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Novak, allo stato attuale delle cose, è ancora qualificato per le ATPdi Torino. Nonostante circolino parecchie voci (non certo fermate da immagini che lo ritraggono alle Maldive) circa un suo possibile forfait anche a Torino, il serbo va attualmente ancora considerato per l’evento di fine anno. Nondimeno, però, è anche noto il fatto che potrebbe ancora essere superato da altri giocatori. E non solo fino a Parigi-Bercy, ma anche fino all’accoppiata dei 250 di Metz e Belgrado della prossima settimana. La situazione attuale è la seguente:, nella Race, ha 3910 punti. Con le bocce ferme a Parigi-Bercy, a poterlo superare sono in cinque: Casper Ruud (Norvegia), Andrey Rublev (Russia), Alex de Minaur (Australia), Grigor Dimitrov (Bulgaria) e Stefanos Tsitsipas (Grecia).