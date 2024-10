Aspettando Milan-Napoli con Ventura e Novellino

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto il tecnico Gian Piero. Di seguito le sue dichiarazioni. “? Sulla carta è una partita a favore del. Nelmancano due giocatori importanti, c’è una grande confusione. Ilha ancora grandi margini di miglioramento soprattutto in fase offensiva. Kvaratskhelia non è ancora quello dello scudetto per una questione di posizione. La partita pende dalla parte delche è una squadra compatta ed il gruppo si mette a disposizione dell’allenatore”. Secondo, le prossime due partite delSarà più difficile la gara con l’Atalanta per la squadra partenopea, ilnon dà garanzie ed il campionato fatto fino ad oggi lo conferma.