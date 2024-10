Apple ha recentemente rilasciato iOS 18.1 e iPadOS 18.1, aggiornamenti che portano con sé alcune novità interessanti, tra cui la capacità di registrare e trascrivere telefonate, una funzione tanto attesa che potrebbe rivoluzionare l’uso dei dispositivi per utenti professionali e comuni. Questa funzione sfrutta l’intelligenza artificiale di Apple, integrata nella suite di Apple Intelligence, che offre nuovi strumenti di elaborazione e gestione del testo in più applicazioni. registrare le telefonate su iPhone, come funzionerà Quando l’utente decide di registrare una chiamata, l’app Telefono invia una notifica agli altri partecipanti per garantire la trasparenza del processo. Al termine della conversazione, la registrazione e la trascrizione vengono automaticamente archiviate nell’app Note, dove è possibile consultarle in qualsiasi momento?. Gli altri miglioramenti di iOS 18. Chiccheinformatiche.com - Apple, arriva iOS 18.1 e iPadOS 18.1: l’aggiornamento che fa registrare le telefonate Leggi tutto su Chiccheinformatiche.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Chiccheinformatiche.com:ha recentemente rilasciato iOS 18.1 e18.1, aggiornamenti che portano con sé alcune novità interessanti, tra cui la capacità die trascrivere, una funzione tanto attesa che potrebbe rivoluzionare l’uso dei dispositivi per utenti professionali e comuni. Questa funzione sfrutta l’intelligenza artificiale di, integrata nella suite diIntelligence, che offre nuovi strumenti di elaborazione e gestione del testo in più applicazioni.lesu iPhone, come funzionerà Quando l’utente decide diuna chiamata, l’app Telefono invia una notifica agli altri partecipanti per garantire la trasparenza del processo. Al termine della conversazione, la registrazione e la trascrizione vengono automaticamente archiviate nell’app Note, dove è possibile consultarle in qualsiasi momento?. Gli altri miglioramenti di iOS 18.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:rilascia17.7.1 per chi non ha ancora aggiornato a18;rilascia18.1 per tutti gli utenti iPhone ed iPad. Ecco le novità;Intelligence in italiano da aprile 2025: ecco come provare in anteprima le funzioni per iPhone; È il giorno di18.1: orario di lancio in Italia e novità dell'importante aggiornamento;rilascia18.1 e iPadOS 18.1: ecco tutte le novità;18 è disponibile da oggi e rende iPhone più personale e capace che mai; Approfondisci 🔍

Quando arriva iOS 18.2? C'è la conferma di Apple: arriveranno nuove funzioni IA!

(tech.everyeye.it)

Apple ha confermato la data di lancio di iOS 18.2, il prossimo importante aggiornamento per il proprio sistema operativo iOS 18.

Apple, arriva iOS 18.1 e iPadOS 18.1: l’aggiornamento che fa registrare le telefonate

(chiccheinformatiche.com)

Apple ha recentemente rilasciato iOS 18.1 e iPadOS 18.1, aggiornamenti che portano con sé alcune novità interessanti, tra cui la capacità di registrare e trascrivere telefonate, una funzione tanto att ...

Apple Intelligence arriva in Italia: quando sarà disponibile su iPhone e le novità di iOS 18.1

(fanpage.it)

Apple ha annunciato l’arrivo di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Questo ciclo di aggiornamenti lanciato da Cupertino potrebbe essere uno dei più importanti in tutta la storia dell’azienda.

iOS 18.2, Apple risponde alle critiche UE e modifica la schermata selezione del browser

(informazione.it)

Pubblicità Da iOS 17.4 gli utenti iPhone possono impostare come predefinito un browser web di terze parti diverso da Safari. In linea con le disposizioni del DMA, Apple ha previsto una schermata di sc ...