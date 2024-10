Ambiente, il Pd attacca: "La giunta è in confusione" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Centrodestra, sull’Ambiente nebbia totale". A sostenerlo è il gruppo consiliare del Partito Democratico dorico che attacca il sindaco Silvetti, che dell’Ambiente ha voluto tenersi la delega, e la sua giunta su un tema molto delicato. Dalla consulenza saltata con il coordinatore del PIA 1 e 2, Floriano Bonifazi, al molo Clementino, passando per Pums e il recente ‘Ancona Blue Agreement’: "Durante la campagna elettorale la destra ha annunciato la consulenza speciale del dottor Bonifazi, predicando sulla sensibilità ambientale, impegnandosi formalmente con i movimenti ambientalisti della città e sottoscrivendo impegni. A distanza di un anno e mezzo, però, le criticità e le incoerenze sono più di una. Ilrestodelcarlino.it - Ambiente, il Pd attacca: "La giunta è in confusione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Centrodestra, sull’nebbia totale". A sostenerlo è il gruppo consiliare del Partito Democratico dorico cheil sindaco Silvetti, che dell’ha voluto tenersi la delega, e la suasu un tema molto delicato. Dalla consulenza saltata con il coordinatore del PIA 1 e 2, Floriano Bonifazi, al molo Clementino, passando per Pums e il recente ‘Ancona Blue Agreement’: "Durante la campagna elettorale la destra ha annunciato la consulenza speciale del dottor Bonifazi, predicando sulla sensibilità ambientale, impegnandosi formalmente con i movimenti ambientalisti della città e sottoscrivendo impegni. A distanza di un anno e mezzo, però, le criticità e le incoerenze sono più di una.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - mutuo da 10 milioni per il Padovani : Fratelli d’Italia attacca la giunta. “A cosa serve se la Fiorentina resterà al Franchi?”

(Firenzepost.it)

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sandra Bianchini e i consiglieri comunali Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo attaccano Palazzo Vecchio sul mutuo da 10 milioni per il Padovani. Dove dovrebbe giocare ...

Bucine. La lista civica che fa capo all’ex sindaco Benini attacca la giunta Nannini

(Lanazione.it)

Arezzo, 08 ottobre 2024 – Duro attacco della lista civica "Insieme", che fa capo all'ex sindaco di Bucine Nicola Benini all'attuale primo cittadino Paolo Nannini, accusato di aver "rinnegato il programma elettorale nei primi 100 giorni di mandato, ...

Nuove nomine in giunta, il Pd: «Cannito favorisce il trasformismo e sazia gli appetiti»

(barlettaviva.it)

"Ex assessori e candidati del centrosinistra, ex assessori dimessi ed ora rientrati magicamente perché vicini ai nuovi arrivi in maggioranza. La montagna ha partorito il topolino, il sindaco Cannito p ...

Mastrovincenzo (Pd) all'attacco: «Giunta Silvetti succube del Governo Meloni. No al centro di permanenza per i rimpatri»

(corriereadriatico.it)

L'ennesima dimostrazione che la Giunta Acquaroli è completamente succube del Governo Meloni, che non si è neanche degnato di dare una comunicazione ufficiale alle autorità locali e che, su un tema ...

Mastrovincenzo (Pd) all'attacco: «Giunta Silvetti succube del Governo Meloni. No al centro di permanenza per i rimpatri»

(msn.com)

L'ennesima dimostrazione che la Giunta Acquaroli è completamente succube del Governo Meloni, che non si è neanche degnato di dare una comunicazione ufficiale alle autorità locali e che ...

Furti a Montevarchi, il PD attacca l’Amministrazione: “Demagogia e promesse non mantenute sul fronte della sicurezza”

(valdarnopost.it)

Sulla scia dei furti che si sono verificati negli ultimi giorni nel centro storico di Montevarchi, il Partito Democratico, con il gruppo consiliare e la segreteria comunale, va all’attacco dell ...