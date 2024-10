Zirkzee torna in Serie A, affare in prestito: dove giocherà (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ex talento del Bologna, artefice della storia qualificazione in Champions, pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier. La Juventus, sempre attenta a rinforzare il proprio organico con talenti promettenti, sembra aver posto gli occhi su Joshua Zirkzee, attaccante olandese che attualmente milita nelle file del Manchester United. Dopo l’esperienza a Manchester, Zirkzee pronto al ritorno in Serie A – Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itNonostante le aspettative iniziali, sotto la guida tecnica di Erik ten Hag, Zirkzee non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno della squadra inglese. Zirkzee torna in Serie A Con solamente una dozzina di presenze all’attivo con i Red Devils, metà delle quali partendo dall’inizio, è chiaro che il giovane olandese stia trovando difficoltà a esprimere appieno il suo potenziale in Premier League. Serieanews.com - Zirkzee torna in Serie A, affare in prestito: dove giocherà Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ex talento del Bologna, artefice della storia qualificazione in Champions, pronto are inA dopo l’esperienza in Premier. La Juventus, sempre attenta a rinforzare il proprio organico con talenti promettenti, sembra aver posto gli occhi su Joshua, attaccante olandese che attualmente milita nelle file del Manchester United. Dopo l’esperienza a Manchester,pronto al ritorno inA –anews.com / Credits: AnsaFoto.itNonostante le aspettative iniziali, sotto la guida tecnica di Erik ten Hag,non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno della squadra inglese.inA Con solamente una dozzina di presenze all’attivo con i Red Devils, metà delle quali partendo dall’inizio, è chiaro che il giovane olandese stia trovando difficoltà a esprimere appieno il suo potenziale in Premier League.

