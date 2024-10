‘Vita da Carlo 3’ | Maccio Capatonda Ema Stokholma Lucio Corsi e la generosità di Carlo Verdone

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tutto è pronto per la terza stagione di Vita da, che debutta su Paramount+ il 16 novembre e che è stata presentata domenica 27 ottobre in chiusura della Festa del Cinema di Roma. Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, la terza stagione di Vita da– scritta dacon Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, e diretta in alternanza con Valerio Vestoso – ruoterà attorno al mondo musicale. Aviene proposta infatti la direzione artistica del Festival di Sanremo. «L’idea di incentrare la terza stagione su Sanremo è venuta agli sceneggiatori mentre stavamo girando la seconda stagione. – dicein conferenza stampa – Quando ci siamo incontrati, ho detto Sanremo è l’ultima cosa che vorrei fare. Non lo saprei fare, non fa per me». «È una tragica avventura. – continua poi – Nel mio festival, l’ambiente è il comune denominatore.