Via Libertà chiusa alle auto il primo novembre, c'è la parata della Festa dei Morti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Via Libertà sarà chiusa alle auto nel tratto finale nel giorno di Ognissanti per consentire lo svolgimento di una parata nell'ambito di "Hop Hop Market - Notte di Zucchero 2024", un'iniziativa legata alla Festa dei Morti. E' quanto previsto da un'ordinanza dell'ufficio Traffico e mobilità Palermotoday.it - Via Libertà chiusa alle auto il primo novembre, c'è la parata della Festa dei Morti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Viasarànel tratto finale nel giorno di Ognissanti per consentire lo svolgimento di unanell'ambito di "Hop Hop Market - Notte di Zucchero 2024", un'iniziativa legata alladei. E' quanto previsto da un'ordinanza dell'ufficio Traffico e mobilità

