Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Fonseca si affida a Loftus-Cheek: prova decisiva o il futuro è a rischio. Il motivo

(Di lunedì 28 ottobre 2024), per la sfida contro ilmister Paulosi: l’inglese cerca riscatto e ilè in bilico Un’occasione d’oro. Viste le tante assenze con cui ilsi presenterà alla sfida di San Siro con il, mister Paulodovrebbe dare spazio a Rubensulla trequarti. Contro una squadra fisica come quella di Antonio Conte, infatti, l’inglese potrebbe finalmente trovare un po’ di fiducia e sfoderare una delle sue prestazioni di livello. Quella contro gli azzurri sarà anche una gara da dentro o fuori per il centrocampista ex Chelsea. Sì, perché dopo 9 giornate dall’inizio del campionato,non è ancora entrato in sintonia con lo stile di gioco di Paulo. I tifosi si sono schierati e pensano che l’inglese non abbiamo ampi margini di miglioramento.