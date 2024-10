Ubriaco semina il panico in strada e aggredisce la polizia, arrestato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo di 40 anni è stato tratto in arresto dalla polizia per il reato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.Il fatto è avvenuto, nella notte tra sabato e domenica, nel quartiere San Donato di Pescara, dopo l’intervento della volante dell’ufficio prevenzione generale della Ilpescara.it - Ubriaco semina il panico in strada e aggredisce la polizia, arrestato Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo di 40 anni è stato tratto in arresto dallaper il reato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.Il fatto è avvenuto, nella notte tra sabato e domenica, nel quartiere San Donato di Pescara, dopo l’intervento della volante dell’ufficio prevenzione generale della

