Tutto quello che pensiamo sarà il nuovo MoonSwatch

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Omega e Swatch lo hanno fatto di. A dispetto delle voci che dicevano che altrinon sarebbero mai arrivati sulla terra. E invece si sbagliavano tutti, e i collezionisti e i fan delle collabo e della collabo che ha aperto il varco in questo senso anche nel mondo dell'orologeria potranno far sogni tranquilli, almeno fino al prossimo 2 novembre, quando unbusserà dialla porta dei loro e dei nostri desideri. Cosa sappiamo delorologio? Praticamente nulla o quasi perché come ogni volta che si preannuncia l'arrivo di unl'unica voce ufficiale è la pagina IG di Swatch. Per comodità ve la riportiamo qui di seguito Questa volta, sembra che l'ispirazione provenga dallo Speedmaster professional completamente nero, Dark Side of the Moon, ma peril resto ci toccherà attendere.