Traliccio cade su escavatore, muore operaio di 44 anni (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un operaio di 44 anni è morto questa mattina in contrada Canne Masche, a Termini Imerese (Palermo), mentre stava eseguendo dei lavori di bonifica in un terreno, sembra di sua proprietà. Secondo le prime informazioni, un Traliccio sarebbe caduto sulla cabina dell'escavatore a bordo del quale si trovava l'operaio. Sul posto sono intervenuti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Undi 44è morto questa mattina in contrada Canne Masche, a Termini Imerese (Palermo), mentre stava eseguendo dei lavori di bonifica in un terreno, sembra di sua proprietà. Secondo le prime informazioni, unsarebbe caduto sulla cabina dell'a bordo del quale si trovava l'. Sul posto sono intervenuti

