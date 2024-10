Gaeta.it - Tragedia a Padova: Eleonora Chinello, 14 anni, muore investita mentre va a scuola

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente notizia della morte di, una studentessa di 14, ha scosso profondamente la comunità di. Questasi è verificatala giovane si recava ain bicicletta, segnando l’ennesimo drammatico evento che coinvolge gli adolescenti della zona. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di verifica, ma le autorità e i cittadini sono in lutto per questa giovane vita spezzata. L’incidente mortale L’incidente si è verificato lunedì 28 ottobre intorno alle 7:30 del mattino a Sant’Angelo di Piove di Sacco, un comune della provincia distava attraversando via San Polo, accompagnando il suo tragitto verso la, quando un’auto, una Volkswagen Golf, l’ha travoltasi immetteva sulla pista ciclabile.