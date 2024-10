Sulla peste suina: "azioni condivise". E arriva l’esercito (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oltre 100mila maiali abbattuti, la maggior parte nel Pavese, a causa delle due ondate di peste suina. Risultato, il crollo di un comparto che solo un anno fa valeva 219 milioni di euro nella provincia. Erano 170 le aziende, alcune delle quali con più allevamenti, che davano lavoro a 400 persone e rappresentavano circa il 3% dell’allevamento nazionale. Il principale veicolo di diffusione del virus è stato individuato nei cinghiali, facilitato dalla crescita incontrollata della presenza di questi animali nelle campagne, da anni denunciata da Coldiretti. Anche se non si trasmette all’uomo, la Psa sta mettendo in ginocchio una filiera che dal campo alla tavola in Italia vale 20 miliardi. Ilgiorno.it - Sulla peste suina: "azioni condivise". E arriva l’esercito Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oltre 100mila maiali abbattuti, la maggior parte nel Pavese, a causa delle due ondate di. Risultato, il crollo di un comparto che solo un anno fa valeva 219 milioni di euro nella provincia. Erano 170 le aziende, alcune delle quali con più allevamenti, che davano lavoro a 400 persone e rappresentavano circa il 3% dell’allevamento nazionale. Il principale veicolo di diffusione del virus è stato individuato nei cinghiali, facilitato dalla crescita incontrollata della presenza di questi animali nelle campagne, da anni denunciata da Coldiretti. Anche se non si trasmette all’uomo, la Psa sta mettendo in ginocchio una filiera che dal campo alla tavola in Italia vale 20 miliardi.

Sulla peste suina: "azioni condivise". E arriva l’esercito

