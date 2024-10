Sindacati UnicreditOrcel non vuole conflitti con Berlino

Sindacati Unicredit,Orcel non vuole conflitti con Berlino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il ceo di Unicredit Andrea Orcel ha "confermato l'interesse" per Commerzbank "ma anche la volontà di non andare in conflitto con il Governo tedesco". E' quanto scrivono i Sindacati del gruppo che lo scorso 22 ottobre hanno incontrato a Monaco, nella sede della controlla Hvb, l'amministratore delegato. Quotidiano.net - Sindacati Unicredit,Orcel non vuole conflitti con Berlino Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il ceo di Unicredit Andrea Orcel ha "confermato l'interesse" per Commerzbank "ma anche la volontà di non andare in conflitto con il Governo tedesco". E' quanto scrivono idel gruppo che lo scorso 22 ottobre hanno incontrato a Monaco, nella sede della controlla Hvb, l'amministratore delegato.

