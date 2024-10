Sicurezza stradale in Italia: cresce il numero dei pedoni deceduti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da inizio 2024, in Italia sono già 354 i pedoni che hanno perso la vita sulle strade, un numero in crescita che fa emergere l’urgenza di rafforzare le misure di Sicurezza per i pedoni. Secondo il report stilato da Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia stradale) in collaborazione con Sapidata, la maggior parte delle vittime sono uomini (236), mentre le donne rappresentano 118 casi. Gli anziani si confermano come il gruppo più colpito, con 188 decessi tra le persone sopra i 65 anni, circa il 53% del totale. La Lombardia risulta la regione con il più alto numero di decessi (57), seguita dal Lazio (47) e dalla Campania (44). Molti di questi incidenti avvengono su attraversamenti pedonali, evidenziando il bisogno di prevenzione e sensibilizzazione per tutelare maggiormente gli utenti deboli della strada. .com - Sicurezza stradale in Italia: cresce il numero dei pedoni deceduti Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da inizio 2024, insono già 354 iche hanno perso la vita sulle strade, unin crescita che fa emergere l’urgenza di rafforzare le misure diper i. Secondo il report stilato da Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia) in collaborazione con Sapidata, la maggior parte delle vittime sono uomini (236), mentre le donne rappresentano 118 casi. Gli anziani si confermano come il gruppo più colpito, con 188 decessi tra le persone sopra i 65 anni, circa il 53% del totale. La Lombardia risulta la regione con il più altodi decessi (57), seguita dal Lazio (47) e dalla Campania (44). Molti di questi incidenti avvengono su attraversamenti pedonali, evidenziando il bisogno di prevenzione e sensibilizzazione per tutelare maggiormente gli utenti deboli della strada.

Sicurezza stradale in Italia: cresce il numero dei pedoni deceduti

Da inizio 2024, in Italia sono già 354 i pedoni che hanno perso la vita sulle strade, un numero in crescita che fa emergere l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza per i pedoni. Secondo il repo ...

