Sedici metri di stoffa per accendere i riflettori sulla prevenzione (Di lunedì 28 ottobre 2024) Montopoli 28 ottobre 2024 – Tante mani hanno dato vita ai 16 metri di striscione patchwork sui toni del rosa che da sabato pomeriggio decora piazza San Matteo a Montopoli. Un simbolo della prevenzione nato dalla collaborazioni di cittadini, cittadine e realtà associative. Al centro c'è il riquadro con lo stemma del Comune e di fianco si estendono i vari pannelli di tela dove ognuno ha potuto rappresentare il tema della prevenzione secondo i propri gusti. Tra i quadrati di tela si riconoscono le firme di: Compagnia teatrale No, grazie!, Associazione Famiglie H, Geniali, Le ragazze in fiore, Gam, Circolo santo Stefano, Le Amiche del gomitolo, Recreo, Abbracciami e del Ccn Capanne. Lanazione.it - Sedici metri di stoffa per accendere i riflettori sulla prevenzione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Montopoli 28 ottobre 2024 – Tante mani hanno dato vita ai 16di striscione patchwork sui toni del rosa che da sabato pomeriggio decora piazza San Matteo a Montopoli. Un simbolo dellanato dalla collaborazioni di cittadini, cittadine e realtà associative. Al centro c'è il riquadro con lo stemma del Comune e di fianco si estendono i vari pannelli di tela dove ognuno ha potuto rappresentare il tema dellasecondo i propri gusti. Tra i quadrati di tela si riconoscono le firme di: Compagnia teatrale No, grazie!, Associazione Famiglie H, Geniali, Le ragazze in fiore, Gam, Circolo santo Stefano, Le Amiche del gomitolo, Recreo, Abbracciami e del Ccn Capanne.

