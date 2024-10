Roma, Pellegrini: "Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo la sonora sconfitta rimediata dalla Roma per mezzo della Fiorentina, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo la sonora sconfitta rimediata dallaper mezzo della Fiorentina, il capitano giallorosso Lorenzoha parlato ai microfoni

Roma, Pellegrini: "Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne"

Dopo la sonora sconfitta rimediata dalla Roma per mezzo della Fiorentina, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni: LA SITUAZIONE - "Io ... (calciomercato.com)

"Nella partita di stasera non trovo nulla di positivo - ha continuato -, nulla da cui ripartire. Siamo tutti qui per fare il bene della Roma e sapete cosa significa la Roma per me. Non c'è un giorno ... (gianlucadimarzio.com)