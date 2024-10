Gaeta.it - Rinnovo del contratto collettivo nazionale: sostenibilità e competitività al centro del settore metalmeccanico

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La trattativa per ildeldell’industria metalmeccanica si gioca su due fronti cruciali: laeconomica e sociale, da un lato, e ladall’altro. Questo è il messaggio chiaro di Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, durante un incontro tenutosi oggi a Udine e organizzato da Confindustria Udine. Un appuntamento che segna un momento di riflessione e bilancio su unin forte evoluzione. Il contesto attuale dell’industria metalmeccanica Il mondo dell’industria metalmeccanica sta attraversando un periodo di notevoli cambiamenti e sfide. Franchi ha messo in evidenza le difficoltà che molte aziende stanno affrontando, a cominciare dall’impennata dei costi negli ultimi anni. Questo aumento non ha solo colpito le aziende, ma ha anche avuto un impatto diretto sulla loro profittabilità.