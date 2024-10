Papa agli scalabriniani: “Prendersi cura dei migranti” (Di lunedì 28 ottobre 2024) I migranti vanno accolti e integrati, così il Papa ricevendo in udienza gli scalabriniani Servizio di Rita Salerno Papa agli scalabriniani: “Prendersi cura dei migranti” TG2000. Tv2000.it - Papa agli scalabriniani: “Prendersi cura dei migranti” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ivanno accolti e integrati, così ilricevendo in udienza gliServizio di Rita Salerno: “dei” TG2000.

Papa agli scalabriniani: “Prendersi cura dei migranti”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questa mattina papa Francesco ha ricevuto in udienza i Missionari di San Carlo, riuniti nel Capitolo generale della Congregazione, sul tema giubilare ‘Pellegrini di speranza’ al quale si ispira il Cap ... (korazym.org)

“Oggi non si fanno più figli: in Italia l’età media è 46 anni. L’Italia ha bisogno di migranti, dobbiamo dire questa verità”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza i Padri Scalabrinian ... (agensir.it)

Papa Francesco torna a esortare l'Italia ad accogliere più migranti perché, spiega, "l’Italia non fa figli" e quindi deve "accompagnarli, promuoverli e integrarli" ... (msn.com)

Queste le parole odierne del Papa nel discorso rivolto ai partecipanti al XVI capitolo generale degli scalabriniani: 'Saluto il Superiore Generale e tutti voi. Sono molto contento di incontrarvi in o ... (fai.informazione.it)

L’Italia non fa figli, Papa Francesco: “servono i migranti, necessità di accogliere e integrare” Di Papa Francesco, durante un’udienza con i membri della Congregazione dei Missionari Scalabriniani, ha ... (informazione.it)