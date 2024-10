Milan, la diretta dell’Assemblea degli Azionisti rossonera | LIVE NEWS (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle ore 18:00 si terrà l'Assemblea degli Azionisti del Milan per approvare il bilancio rossonero della stagione 2023/24: seguila LIVE Pianetamilan.it - Milan, la diretta dell’Assemblea degli Azionisti rossonera | LIVE NEWS Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle ore 18:00 si terrà l'Assembleadelper approvare il bilancio rossonero della stagione 2023/24: seguila

Milan, la diretta dell’Assemblea degli Azionisti rossonera | LIVE NEWS

In casa Milan c'è la protesta dell'Associazione Piccoli Azionisti: non hanno partecipato all'assemblea dei soci per approvare il bilancio 2023/2024. E hanno citato l'inchiesta ultrà. (lettera43.it)

Visualizzazioni: 308 L’Associazione dei Piccoli Azionisti (APA) del Milan ha ufficializzato la propria assenza dall’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio, come forma di p ... (calciostyle.it)

Il Milan ha chiuso anche quest’anno il bilancio in attivo ... Il bilancio d’esercizio che sarà sottoposto poi all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, in unica convocazione, ha fatto inoltre ... (calcioefinanza.it)