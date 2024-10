Ilfattoquotidiano.it - M5s, Giuseppe Conte: chi era costui? Di Grillo abbiamo ancora bisogno

(Di lunedì 28 ottobre 2024) diMercurio (iscritto Movimento 5 Stelle) Che ci siadi qualche cambiamento è una cosa naturale, tutto si evolve ma che questo “esponente”, inserito nel moVimento senza essere stato né iscritto né attivista, da sconosciuto che era, pretenda – a seguito di notorietà (anche se ha svolto egregiamente il ruolo di presidente del Consiglio) – di cambiare il moVimento in tutto e per tutto (simbolo, mandati, parlamentarie, nomine, esclusioni) dà una sensazione di ingratitudine. Mai un mea culpa per il calo di voti costante da quando lui è presidente. In tutte le tornate. Butta fuori il “genitore” che ha costruito la casa e se ne impossessa. Ma perché non si è fatto un partito per conto suo, a sua immagine e somiglianza? Beppelo fece quando gli fu suggerito dal Pd e ci è riuscito alla grande.