Cultweb.it - Lizzo si veste da Ozempic per Halloween 2024 e il web si scatena (con tante critiche)

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La popstarha perso molti chili negli ultimi mesi ed è nel mezzo di una grande trasformazione fisica, che ha voluto celebrare trandosi da scatola diper celebrare. L’è il controverso farmaco, solitamente usato nel trattamento del diabete di tipo 2, che in questi anni sta andando per la maggiore tra le star di Hollywood per dimagrire. Qualcuno ha anche adombrato che la stessalo stesse usando. Ed ecco quindi la risposta ironica della can. Che, tuttavia, soprattutto su Threads, hato molti commenti negativi da parte degli utenti. I quali, evidentemente, non hanno colto un altro riferimento. Ovvero l’omaggio cheha reso a un episodio di South Park, intitolato La fine dell’obesità, nel quale lei viene proposta alternativa ad