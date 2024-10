Liguria: Paita, 'senza Iv non si vince' (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il voto in Liguria dimostra che senza Italia Viva il centrosinistra fa poca strada: numericamente, certo, perché sarebbero bastati i miei voti di preferenza personali e quelli di Matteo Renzi alla coalizione progressista per vincere. Soprattutto però, una gamba riformista e credibile serve al centrosinistra per il contenuto che porta. Infrastrutture, modernizzazione, attenzione alla classe media. senza Italia Viva non si vince, in Liguria e nel Paese. Buon lavoro al Presidente Marco Bucci e l'onore delle armi al candidato sconfitto Andrea Orlando". Così Raffaella Paita di Iv. Liberoquotidiano.it - Liguria: Paita, 'senza Iv non si vince' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il voto indimostra cheItalia Viva il centrosinistra fa poca strada: numericamente, certo, perché sarebbero bastati i miei voti di preferenza personali e quelli di Matteo Renzi alla coalizione progressista perre. Soprattutto però, una gamba riformista e credibile serve al centrosinistra per il contenuto che porta. Infrastrutture, modernizzazione, attenzione alla classe media.Italia Viva non si, ine nel Paese. Buon lavoro al Presidente Marco Bucci e l'onore delle armi al candidato sconfitto Andrea Orlando". Così Raffaelladi Iv.

