Liguria Meloni esulta per l’elezione di Bucci | Vince il centrodestra unito E Salvini riabilita Toti | Merito del suo buongoverno

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pochi minuti dopo la conferma deldi Marcoa nuovo governatore della, seppur di misura, la premier Giorgiaconsegna via social il suo messaggio di grande soddisfazione per il risultato. «Congratulazioni a Marcoper la vittoria alle elezioni regionali in! Ancora una volta, ilha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti», scrive sui social la premier. Era stata lei d’altronde a tirar fuori dalla manica la carta-, l’estate scorsa, dopo che le dimissioni di Giovanniper lo scandalo corruzione avevano precipitato ilin una situazione complicata. Ora è il momento di rivendicare quella scommessa.