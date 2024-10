La metropolitana di Roma ferma. C'è lo sciopero fino alle 17 (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Tutte le linee della metropolitana sono chiuse a Roma dalle ore 8,30, a causa dello sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Usb e Orsa. La protesta riguarda la rete Atac di bus, filobus, metropolitane e la ferrotranvia Termini-Centocelle. Il servizio - che è stato garantito fino alle 8,30 - sarà regolare dalle 17 alle 20 per la fascia di garanzia, poi lo sciopero riprenderà fino all'orario di chiusura. Agi.it - La metropolitana di Roma ferma. C'è lo sciopero fino alle 17 Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Tutte le linee dellasono chiuse aore 8,30, a causa dellodi 24 ore indetto dai sindacati Usb e Orsa. La protesta riguarda la rete Atac di bus, filobus, metropolitane e la ferrotranvia Termini-Centocelle. Il servizio - che è stato garantito8,30 - sarà regolare d1720 per la fascia di garanzia, poi loriprenderàall'orario di chiusura.

La metropolitana di Roma ferma. C'è lo sciopero fino alle 17

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facebook WhatsApp Twitter I lavori per l’ampliamento della linea C della metropolitana di Roma stanno proseguendo con ritmi serrati. Questi interventi, che prevedono l’apertura della nuova tratta San Giovanni-Colosseo e l’interscambio con la ... (Gaeta.it)

Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni atmosferiche in Emilia Romagna hanno portato a una situazione di emergenza, con le autorità locali che si trovano a fronteggiare un allerta meteo senza precedenti. La pioggia incessante ha messo ... (Gaeta.it)

Metro ferma a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore proclamato dai sindacati Usb e Orsa sulla rete Atac. Sono chiuse tutte le linee della metro: A, B/B1, C e Termini-Centocelle. (ANSA) ... (ansa.it)

Con la città devastata dai cantieri per il Giubileo, l'ultimo lunedì di ottobre diventa nero. E si andrà avanti così per tutta la giornata, fatta salva la fascia di garanzia dalle 17 alle 19,59 che co ... (affaritaliani.it)

0 Condividi Twitter Il trasporto pubblico a Roma in sciopero: metro e autobus interessati per 24 ore La giornata di oggi vede un’interruzione del servizio di trasporto pubblico a Roma, a causa di uno ... (msn.com)