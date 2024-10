Tg24.sky.it - Investita mentre va a scuola nel Padovano, morta una 14enne

(Di lunedì 28 ottobre 2024) E'la studentessa di 14 anni che questa mattina era statada un'autoandava in bicicletta aa Sant'Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. La ragazza è arrivata in ospedale in prognosi riservata ed ènel pomeriggio. Il conducente 34enne che l'hasi è subito fermato a prestare soccorso. L'auto dell'uomo residente a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, è stata sequestrata. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco unitamente ai carabinieri.