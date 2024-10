Inter-Juventus certifica un doppio problema sui gol subiti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Inter-Juventus regala un 4-4 spettacolare alla nona giornata della Serie A 2024/25. Ma certifica anche un doppio problema per i nerazzurri nei gol al passivo di questa stagione. GRANDE RAMMARICO – Il giorno dopo è ancora molto forte il retrogusto amaro nella bocca dei tifosi. Inter-Juventus suona come una grande occasione persa dai nerazzurri per rimanere incollati al Napoli in vetta alla Serie A. Impossibile pensarla diversamente considerando il vantaggio per 4-2 a venti minuti dal termine. E il rammarico cresce esponenzialmente considerando come i bianconeri hanno trovato l’incredibile pareggio (qui gli highlights). La doppietta di Kenan Yildiz certifica infatti tutti i problemi già noti della difesa dell’Inter 2024/25. problema NOTO – Un aspetto che preoccupa parecchio Simone Inzaghi è che Inter-Juventus di ieri rappresenta un unicuum nella sua storia nerazzurra. Inter-news.it - Inter-Juventus certifica un doppio problema sui gol subiti Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)regala un 4-4 spettacolare alla nona giornata della Serie A 2024/25. Maanche unper i nerazzurri nei gol al passivo di questa stagione. GRANDE RAMMARICO – Il giorno dopo è ancora molto forte il retrogusto amaro nella bocca dei tifosi.suona come una grande occasione persa dai nerazzurri per rimanere incollati al Napoli in vetta alla Serie A. Impossibile pensarla diversamente considerando il vantaggio per 4-2 a venti minuti dal termine. E il rammarico cresce esponenzialmente considerando come i bianconeri hanno trovato l’incredibile pareggio (qui gli highlights). La doppietta di Kenan Yildizinfatti tutti i problemi già noti della difesa dell’2024/25.NOTO – Un aspetto che preoccupa parecchio Simone Inzaghi è chedi ieri rappresenta un unicuum nella sua storia nerazzurra.

