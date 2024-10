Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sui dati rubati, si allarga la banda degli hacker: coinvolto anche un ferrarese

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ferrara, 28 ottobre 2024 – C’èundi 62 anni nell’deiche conta ben 50 indagati. Una presunta associazione per delinquere che avrebbe promesso e si sarebbe vantata di poter intervenire su indagini e processi. Una struttura “a grappolo” in cui ogni “componente” e “collaboratore” aveva a sua volta “contatti nelle forze dell’ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni” con cui “reperire illecitamente”. Nelle reteindagati c’èunche attraverso dei funzionari del fisco era riuscito ad acquistaresu un’imprenditrice e un’azienda entrambi invischiati in un’indagine tributaria. Forse con l’intento di aiutare queste persone, l’uomo avrebbe carpito, aiutato da alcuni funzionari, le informazioni riservate, coperte da segreto di ufficio.