Inchiesta hacker e dossieraggio, Meloni: "Intollerabile". La Russa: "Sono disgustato"

Crescono con il passare delle ore le reazioni politiche al caso delle informazioni rubate dalle banche strategiche, al centro dell'indagine della Dda di Milano e della Dna. Il presidente del Senato Ignazio La Russa si dice "stupito, più che allarmato, dalle notizie di una azione di dossieraggio nei miei riguardi". Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni c'è "un sistema di ricatto ed estorsione, ma nella peggiore siamo davanti al reato di eversione". Il vicepremier Antonio Tajani parla di "minaccia alla democrazia" e il ministro della Difesa Guido Crosetto invita a capire se ci sia "un filo rosso" fra diversi casi di dossieraggio. E le opposizioni compatte attaccano la maggioranza.

Inchiesta hacker e dossieraggio, Meloni: "Intollerabile". La Russa: "Sono disgustato"

