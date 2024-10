Gaeta.it - Il futuro del Milan: le parole di Paolo Scaroni sul nuovo stadio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio è rivolta aldel, un progetto che sta suscitando dibattiti e aspettative. Durante un recente incontro con i media, il presidenteha condiviso la sua visione e i progressi del club, chiarendo la questione dei bonus per i dirigenti e dando uno sguardo alla situazione attuale del progetto. La visione diper ilha messo in evidenza che la sua dedizione alla realizzazione delista è durata cinque anni. “Non ho bisogno di bonus, credo sia un progetto essenziale per il”, ha affermato, sottolineando la sua convinzione nel valore storico e culturale che ilimpianto rappresenterebbe per il club e per i suoi sostenitori.