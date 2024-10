Il falso titolo attribuito a Il Post sul «gay dell’Islanda»

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «Il più famoso gayè più attivo del solito» è ildi un articolo de Ilriportato in una foto diffusa online. Uno scatto riprende lo schermo di un PC, senza alcun riferimento utile come l’orario in cui è stato realizzato e con che browser. Di fatto, non c’è alcuna traccia di quel. Per chi ha fretta L’unica presunta testimonianza esistente del presunto errore è la foto diffusa sui social. Non esistono immagini, screen o altre forme di testimonianza. Non ci sono prove dell’errore nei sistemi di archiviazione online. Il codice Html del sito dimostra che l’articolo è stato pubblicato e mai modificato o corretto per tale presunto errore. Analisi Ecco come viene condivisa l’immagine sui social, in questo caso da account Facebook: L’immagine circola non solo sui social, ma anche via Whatsapp.