Ilrestodelcarlino.it - I ‘normali’ e i ‘diversi’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I campioni senza veli. Veri. A nudo. Qualche giorno fa, a Bologna, ho avuto l'onore e il piacere di moderare un dibattito organizzato dall''associazione Pic (Padel in carrozzina) che vuole mischiare senza fare differenze i campioni dello sport 'normali' e quelli 'diversi'. Notate bene le virgolette inserite per definire 'normali' e 'diversi'. Poi vi spiegheremo. I campioni 'normali' erano Ettore Messina, uno dei coach di basket più rinomati e vincenti d'Europa, e Renato Villalta, un'autentica bandiera della pallacanestro italiana: è stato il giocatore che ha realizzato più punti in serie A nella storia di questo sport. Poi c'erano i campioni 'diversi'. L'allenatore Giuliano Bufacchi, che non è disabile, ma che guida la nazionale di basket di ragazzi con la Sindrome di down e ha vinto tutto, Mondiali ed Europei. La sua squadra è stata definita Dream Team.