Furto datispiati anche cittadini russi

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 12.00 Spuntanopresunti dossier sunegli atti dell'inchiesta della Dda milanese sulla rete di hacker In particolare risultano accessi e tentativi di estrarre informazioni sull' imprenditore kazaco Alexandrovic Toporov, attivo in Italia nel turismo di lusso, e sull'oligarca Kharitonin, magnate della farmaceutica, amico e socio dell'ex patron del Chelsea Abramovic. Altri accessi abusivi per gli imprenditori della moda TVladimir Tsyganov e Oxana Bondarenko.