Francesca Prestia conquista il secondo posto al Concorso Nazionale Cantastorie “Giovanna Daffini” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tradizione musicale italiana si arricchisce di un nuovo capitolo grazie a Francesca Prestia, che ha brillato nella ventottesima edizione del Concorso Nazionale Cantastorie “Giovanna Daffini”, organizzato dal Comune di Motteggiana, nel mantovano. Con il suo brano “Il partigiano calabrese”, la cantautrice catanzarese ha conquistato il secondo posto, un riconoscimento che celebra non solo il suo talento, ma anche la cultura e le storie che rappresentano le radici della Calabria. La giuria e il valore del riconoscimento La giuria, formata da esperti del settore musicale e presieduta dal vicesindaco Massimo Paini, ha elogiato il brano di Prestia, definendolo “un incisivo canto di impegno civile”. Gaeta.it - Francesca Prestia conquista il secondo posto al Concorso Nazionale Cantastorie “Giovanna Daffini” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tradizione musicale italiana si arricchisce di un nuovo capitolo grazie a, che ha brillato nella ventottesima edizione del“”, organizzato dal Comune di Motteggiana, nel mantovano. Con il suo brano “Il partigiano calabrese”, la cantautrice catanzarese hato il, un riconoscimento che celebra non solo il suo talento, ma anche la cultura e le storie che rappresentano le radici della Calabria. La giuria e il valore del riconoscimento La giuria, formata da esperti del settore musicale e presieduta dal vicesindaco Massimo Paini, ha elogiato il brano di, definendolo “un incisivo canto di impegno civile”.

Francesca Prestia conquista il secondo posto al Concorso Nazionale Cantastorie “Giovanna Daffini”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Comune di Motteggiana, in provincia di Mantova, ha celebrato per il ventottesimo anno la concittadina e celebre cantastorie Giovanna Daffini attraverso il Concorso Nazionale a lei dedicato per test ... (soveratoweb.com)

Francesca Prestia, con il brano "Il partigiano calabrese", si é aggiudicata il secondo posto alla ventottesima edizione del concorso nazionale cantastorie "Giovanna Daffini", bandito dal Comune di Mot ... (ansa.it)

Il Comune di Motteggiana, in provincia di Mantova, ha celebrato per il ventottesimo anno la concittadina e celebre cantastorie Giovanna Daffini attraverso ... (catanzaroinforma.it)

L’Università delle Generazioni di Badolato si sta attivando per ricordare e far ricordare lo scienziato di Caulonia (RC) Armando Verdiglione il quale, fra un mese, il prossimo 30 novembre 2024 compirà ... (soveratoweb.com)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)