Anteprima24.it - FOTO/ Auto in fiamme in A2, automobilista e passeggeri salvati dai caschi rossi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono statigrazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Salerno, il conducente di una macchina Mercedes che questa mattina è stata distrutta dallementre era in transito sull’strada A2 del Mediterraneo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha notato del fumo proveniente dal motore e in pochi secondi, l’vettura è stata avvolta dalle. All’interno dell’abitacolo, anche alcuni, messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e allertati da alcunimobilisti in transito. L'articoloinin A2,mobilista edaiproviene da Anteprima24.it.