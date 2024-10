Fiumicino | accolta l’impugnazione contro l’IMU sui terreni vincolati Pagliuca esulta per la sentenza

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha accolto l’appello presentato da Fabrizio e Rosaria, annullando l’avviso di accertamento IMU 2014 imposto dal Comune di. La, pronunciata il 7 ottobre 2024, ha stabilito che il terreno in questione, pur risultando edificabile secondo il PRG comunale, non può essere considerato tale a fini fiscali a causa del vincolo idrogeologico R4, che ne impedisce l’edificazione. La vicenda delsuIl ricorso, presentato dall’avvocato Luciano Francesco Marranghello, riguarda un avviso di accertamento IMU del 2014 per un terreno situato nell’area dell’Isola Sacra.