Gaeta.it - Ferrovie in miniatura: un viaggio nel mondo dei treni al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da venerdì 1 a domenica 3 novembre, ildisi prepara a ospitare un evento straordinario dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del. Le "in" torneranno a riempire gli spazi delcon una vasta esposizione di modelli diin scala, plastici e diorami. Qui, amatori di ogni età potranno viaggiare in un universo ricreato con cura, dove binari si snodano attraverso paesaggi affascinanti e dettagliati. Un'occasione unica per scoprire il modellismoQuesto evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, rappresenta la quinta edizione dell'appuntamento, che cresce ogni anno in popolarità e prestigio.