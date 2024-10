Liberoquotidiano.it - "Fatevi pagare meglio". L'oroscopo di Branko: soldi, il segno rimasto fregato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, lunedì 28 ottobre. ARIETE Stelle buone per un periodo della vostra vita che ricorderete a lungo. Ma poco può succedere senza la vostra iniziativa, volontà, impegno. Ora è il momento di far vedere la famosa intraprendenza arietina, in affari e in amore. Urano vi può far guadagnare o perdere, dipende, il lavoro deve essere perfetto anche sotto il profilo tecnologico. Mettete ida parte, per un viaggio di fine anno con il vostro amore. Volevate il grande amore? È qui, con voi, per sempre. TORO Luna ancora nel campo dell'amore, intenso abbraccio passionale da Marte, possibilità di incontri e innamoramenti improvvisi anche nell'ambiente professionale. Suscitate ammirazione per i progressi raggiunti, e anche invidia.