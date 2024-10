Emergenza babygang a Napoli, Manfredi e la violenza giovanile: «Più risorse in strada» (Di lunedì 28 ottobre 2024) «Tutto questo sistema regolatorio va rivisto. Ne abbiamo parlato anche con il ministro dell'Interno e con il prefetto per consentire più risorse in strada soprattutto di notte Ilmattino.it - Emergenza babygang a Napoli, Manfredi e la violenza giovanile: «Più risorse in strada» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) «Tutto questo sistema regolatorio va rivisto. Ne abbiamo parlato anche con il ministro dell'Interno e con il prefetto per consentire piùinsoprattutto di notte

Emergenza babygang a Napoli, Manfredi e la violenza giovanile: «Più risorse in strada»

«Tutto questo sistema regolatorio va rivisto. Ne abbiamo parlato anche con il ministro dell'Interno e con il prefetto per consentire più risorse in strada soprattutto di ... (msn.com)

Morire in una traversa del Rettifilo, a Napoli, alle due di notte a quindici anni. Ucciso da un coetaneo in una guerra tra baby gang che non si capisce nemmeno perché sono in lite. (ilmattino.it)

Nella giornata di ieri, la Polizia ha arrestato tre minorenni, di cui due già sotto altra misura cautelare ed un terzo in stato di libertà ... (internapoli.it)