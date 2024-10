Lettera43.it - È morto Wolfgang Abel, fu condannato per gli omicidi di Ludwig

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Èa 64 anni, figura tristemente nota in Italia per il suo coinvolgimento nella serie dicommessi tra il 1977 e il 1984 e firmati con la sigla, nato a Monaco di Baviera nel 1959 ma residente da tempo a Verona, aveva condiviso con Marco Furlan la condanna per una serie di crimini commessi tra il Veneto, la Lombardia e la Baviera a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. L’uomo era stato ricoverato nel settembre 2021 a seguito di un malore che lo aveva colpito nella sua abitazione a Monte Rico di Arbizzano, vicino Verona. Dopo una caduta che gli causò un trauma cranico,era finito in coma e non aveva mai ripreso conoscenza. È deceduto alcuni giorni fa all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, nel reparto dedicato ai pazienti in stato vegetativo.